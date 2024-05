Calcio femminile. Recanatese promossa in serie C

La Recanatese femminile ha festeggiato la promozione in serie C dopo avere battuto ai rigori la Samb. Le due compagini sono arrivate alla sfida cruciale dopo aver chiuso la stagione a pari merito con 31 punti. Per le giallorosse l’epilogo testimonia la crescita delle ragazze e la bontà del progetto coltivato dalla società. Sul neutro di Porto San Giorgio le squadre hanno dato vita a una bella partita decisa dai rigori. La Samb aveva sbloccato il risultato con Pontini al 57’, il pareggio della Recanatese all’80 su penalty trasformato da Baldassarini. Sono stati necessari i calci di rigore per stabilire chi salirà in serie C: per la Recanatese hanno segnato Tomassoni, Elia e Prisciandaro mentre la Samb ha commesso tre erroti dal dischetto.

La formazione della Recanatese: Borghiani, Scortichini, Tomassoni, Pierini, Cecchini (99’ Prisciandaro), Bellagamba (21’ sts Vitali), Gazzurelli (6’ pts Shapplo), Elia, Piccioni, Campanella (58’ Baldassarrini), Freddo (50’ Perugini). A disposizione: Sassaroli, Sawicki, Bettei, Franzese. Allenatore: Giorgio Maccaroni.