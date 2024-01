Calcio femminile serie B - In campo alle 14.30. Ravenna, c’è l’ostacolo Bologna

Torna il campionato di serie B femminile dopo la sosta natalizia e torna il Ravenna Women in uno dei nuovi derby emiliano-romagnoli, quello col Bologna femminile (si gioca oggi alle 14,30 al Bonarelli di Granarolo), emanazione diretta della formazione maschile per la prima volta nella cadetteria, dopo aver bivaccato per anni in serie C. La formazione felsinea ha iniziato la stagione con grandi ambizioni, ma ora naviga nella seconda metà della classifica con 11 punti. Da tenere sotto stretto controllo Kustrin e Gelmetti, già in rete quattro volte a testa. Dal canto suo il Ravenna sta provando ad ottenere la prima vittoria in campionato. Per migliorare la rosa sono arrivate l’esperto portiere Alice Pignagnoli, già al Riviera di Romagna e una delle migliori interpreti del ruolo, reggiana e giovanissima scudettata alla Torres. In giallorosso, confermati anche gli arrivi di Martina Tugnoli e Giannina Lattanzio, italo ecuadoriana, già al Pavia nella prima parte di questa stagione. Programma Serie B femminile, 12ª giornata (ore 14,30): Bologna-Ravenna, Cesena-Ternana, Genoa-Parma, Chievo-Verona, Pavia-Arezzo, Res Roma-Brescia, San Marino-Lazio, Tavagnacco-Cuneo (ore 12,30). Classifica: Lazio, Ternana 30; Cesena, Parma 28; Genoa 21; Verona 20; Chievo 16; Brescia 15; Pavia 12; Bologna, Res Roma, Arezzo 11; S. Marino 9; Cuneo 6; Tavagnacco 4; Ravenna 1.

u.b.