Calcio femminile Under 19. Due portieri ko. Spezia non gioca

Il contemporaneo infortunio dei due portieri ha costretto la Juniores della Spezia Women a chiedere il rinvio del match in programma pomeriggio alle 16.30 al campo sportivo ’XXV Aprile’ di Genova. Il Genoa 1893 ha accettato la richiesta della società aquilotta, il match è stato quindi rinviato a data da destinarsi. Le aquilotte di Erbetta Innocenti torneranno in campo mercoledì alle 18 a Castelnuovo Magra per recuperare il match contro il Sestri Levante, sabato 21 sempre in casa ultima partita del 2024 contro il Vallescrivia. La prima squadra questa settimana è ferma, così le fuoriquota potranno dare una mano alle compagne. Le altre partite del turno del campionato Under 19: Superba-Sestri Levante, Matuziana Sanremo-Baiardo, Praese- Genova Calcio e Vallescrivia- Entella.