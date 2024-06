Calcio giovanile. A Jolanda successo per il San Luca

Domenica 2 giugno presso la zona sportiva “R: Fadini” a Jolanda di Savoia si sono giocate le finali per 1°/2°/3°/4° del torneo giovanile organizzato dallo Jolanda Calcio.

La prima partita ha visto scendere in campo lo Jolanda Calcio contro il Pontelagoscuro, che ha vinto aggiudicandosi il 3° posto, poi il San Luca Under 2014

contro San Luca Under 2015 aggiudicandosi il 1° posto.

L’Avis comunale come sponsor ufficiale ha messo a disposizione trofei per ogni categoria del torneo, quest’anno come ospite molto speciale in occasione delle premiazioni anche l’ex presidente della Spal Walter Mattioli, che ha accettato l’invito che Marco Frighi gli aveva rivolto. Un finale con fuochi d’artificio per festeggiare l’ottima manifestazione, un grazie a tutte le squadre partecipanti, a tutti i volontari coinvolti per l’ottimo risultato, all’amministrazione comunale e allo Jolanda Calcio come ottimo padrone di casa, a tutti un arrivederci al prossimo anno.

re. fe.