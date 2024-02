Calcio giovanile. Acceso il motore dei tornei. Velox e Cleti

Già acceso il motore dei tornei Velox e Cleti, le manifestazioni di calcio giovanile made in Maceratese. Il club biancorosso ha predisposto linee guida e regolamento delle kermesse che abbracciano 3 fasce d’età, dagli Allievi agli Esordienti. Il Velox raggiungerà il 46° atto per la categoria Allievi e il 35° per i Giovanissimi, riservati rispettivamente classe 2007 e 2009. Il "Nando Cleti" toccherà quota 38 edizioni, ancora una volta dedicato alle squadre Esordienti a 9, ai calciatori classe 2011 e quasi sicuramente manterrà la sua peculiarità, mettere in campo anche società provenienti da fuori regione. Il sogno sarebbe aprirsi all’Umbria, ma già il fatto di ospitare dal 2010 squadre abruzzesi è tanta tanta roba…L’edizione 2024 seguirà quella dei record, la scorsa primavera infatti le competizioni furono prese d’assalto perché alla fine i club partecipanti divennero 120 e le finali giocate tra Helvia Recina e Villa Potenza (ko all’ultimo atto Maceratese nei Giovanissimi e Academy Civitanovese al Cleti), ebbero 2000 spettatori. Le partite inizieranno verso la metà di maggio e le fasi finali torneranno allo Stadio della Vittoria. La cornice più affascinante, un pezzo di storia della città adesso con nuovo fondo in erba sintetica ed abbellito dai lavori di restyling tra tribune e parco. Il responsabile organizzativo Marcello Temperi (foto) ha fissato entro il 20 marzo la scadenza per far pervenire l’iscrizione in segreteria.

Andrea Scoppa