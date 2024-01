Calcio giovanile. Aperte le iscrizioni al Trofeo Marche della Cluentina

Ci sarà tempo fino al 6 aprile per iscriversi al Trofeo Marche organizzato dalla Cluentina e giunto alla 27ª edizione. Il Trofeo Marche vede protagonista la categoria Giovanissimi Under 14, giocatori nati nel 2010 con possibilità di utilizzare un massimo di cinque calciatori nati nel 2011 e di tre prestiti di ragazzi nati nel 2010. Il torneo prevede la formula con gironi all’italiana nella prima fase eliminatoria, scaturiti dal consueto sorteggio integrale e successiva fase finale con gare ad eliminazione diretta da disputarsi allo stadio "Tonino Seri" di Macerata. La manifestazione inizierà il 27 maggio e la finale è prevista per sabato 29 giugno. Le società interessate possono iscriversi inviando la scheda di adesione all’indirizzo mail trofeomarche.cluentinacalcio@gmail.com oppure a cluentinacalcio@libero.it.