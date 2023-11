Calcio Giovanile. Città di Medolla, è qui la festa. Nove squadre al torneo dei Pulcini

È stata una grande festa di sport l’edizione 2023 del torneo ’Città di Medolla’, organizzato dal club del presidente Giovanni Levati domenica scorsa allo stadio comunale e riservato alla categoria Pulcini 1° anno. Ad alzare il trofeo – raccogliendo l’eredità del Milan che aveva trionfato un anno fa nella prima edizione – sono stati i piccoli atleti del Bologna che nel triangolare finale si sono piazzati davanti a Mantova e Vicenza, classificate rispettivamente al secondo e al terzo posto. Una festa cominciata al mattino con le 9 squadre al via che sono state divise in tre gruppi da tre ciascuno da cui le prime classificate sono state promosse al gruppo per i primi tre posti, le tre seconde a quello dal 4° al 6° e le altre alle sfide per posizionarsi dal 7° al 9°. Oltre a rossoblù, virgiliani e veneti erano al via anche i padroni di casa del Medolla, poi Venezia, Sassuolo, Centese, Ravenna e Terre di Castelli. Le 9 squadre hanno fatto il loro ingresso in campo prima delle gare mattutine, osservando assieme al numeroso pubblico un minuto di silenzio in memoria di Giuseppina Scione, madre della ds del settore giovanile Luana Barbieri, una delle tante volontarie da 30 anni al fianco della società biancoverde scomparsa il giorno prima. Al termine le premiazioni alla presenza di Vincenzo Credi vicepresidente del Crer e dell’assessore allo sport (ed ex bomber medollese) Stefano Bonfatti in rappresentanza del Comune di Medolla.

d.s.