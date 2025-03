CAlcio giovanile. Doppio trionfo dei rossoneri all’Annovazzi Cup. Inter ko nei derby

La sorpresa si è materializzata: la Bracco-Annovazzi Cup torna a tingersi di rossonero. Per la prima volta il Milan mette a segno una storica doppietta, conquistando sia il trofeo maschile Under-14 (nono in totale) sia quello femminile Under-15 (secondo alloro). Lo fa vincendo i due derby contro l’Inter bi-campione in carica e da sempre vera padrona della manifestazione. E lo fa in due modi diversi, con i ragazzi capaci di dominare 3-0 i rivali cittadini e con le ragazze che, invece, hanno sofferto e vinto 1-0. Quello al maschile però è il successo più bello. Perché mancava dal 2012 e perché sulla carta l’Inter di Sala - con in squadra prospetti di alto livello come Sare, Montalbano e Catania - sembrava nettamente favorita. Invece è stata la notte del tecnico De Francesco, di Boniforti, autore di una doppietta da attaccante vero, e di Tebaldi protagonista con un gol (tiro-cross tanto fortunato quanto meraviglioso) e un assist. E poi è stata la serata di Vigil, che pur senza segnare ha mandato in crisi la forte difesa dei nerazzurri, in dieci da metà secondo tempo per via dell’espulsione di Ottaviani. Al femminile, invece, le rossonere guidate da Sacchi risalgono sul tetto della Bracco tre anni dopo l’ultima volta. Decisivo il gol (in sospetto fuorigioco) di Fiore nella prima frazione.

Alessandro Stella