Calcio giovanile femminile. Vincono Juve e Sassuolo

La Juventus e il Sassuolo hanno scritto il loro nome nella seconda edizione dei tornei "Riviera del Conero Cup" di calcio femminile rispettivamente nei tornei under 12 e under 15. Le manifestazioni sono state organizzate dalla CF Maceratese del presidente Massimiliano Avallone le cui giocatrici hanno chiuso al secondo posto nel torneo riservato alle under 12. La Riviera del Conero Cup ha coinvolto i comuni di Marcelli, Numana, Porto Recanati e Potenza Picena. A disposizione otto campi di calcio dove le 22 squadre hanno disputato più di 120 partite. Nell’under 12 hanno partecipato Sassuolo, Roma, Juventus, Lucchese, Women Gualdo, Maceratese femminile, Vis Pesaro, Jesina femminile, Ancona Respect, Giovane Offagna, Ponte San Giusto e Villa Musone. Hanno aderito 10 formazioni al torneo under 15: la vincitrice Sassuolo, Cf Modena, Romulea, Women Gualdo, Ascoli, Maceratese Femminile, Ponte San Giusto, Ancona Respect, Jesina femminile e Vis Pesaro. "Ho immaginato – ha detto Avallone – giornate ricche di sport, ma anche di divertimento, aggregazione, passione, gioco, amicizia, spensieratezza, agonismo, tanto buon cibo, mare: sono felice che ciò sia realmente avvenuto".