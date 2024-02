Calcio giovanile. Il Brazzaville di mister Cesana approda in finale. I ragazzini congolesi si giocano la Viareggio Cup Il Centre National Brazzaville di Fabrizio Cesana si prepara per la finalissima della Viareggio Cup dopo aver sconfitto il Mavlon in semifinale. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.