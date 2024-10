Calcio Giovanile. Il Colombaro premia i giocatori. Borsa di studio a quelli meritevoli

Ancora una volta il Colombaro si conferma attento al lato sociale della sua attività sportiva e domenica presso il campo sportivo è andata in scena l’edizione 2024 dell’Orange Day, la grande festa di presentazione del settore giovanile che ha come clou la consegna delle borse di studio, un contributo della società arancione verso i propri tesserati che si sono distinti durante la stagione sportiva e scolastica 2023-24. Di fronte a una tribuna stracolma, la società ha presentato le squadre dai 2020 ai 2007 poi ha consegnato le borse di studio del progetto ’Studio, Gioco e Cresco’ che sono andate a Niccolò Dalla Mora, Andrea Taparelli e Samuele Ferrari per le elementari (contributo di 150 euro a testa), Elia Ferrari, Antonio Carannante e Giacomo Barbieri per le medie (350 euro a testa) e Luca Barbieri e Matteo Sacchetti (foto) per le superiori (500 euro a testa). Hanno premiato lo sponsor Tecnord, rappresentato da Carmen Miceli, mentre per il Comune di Formigine è intervenuto il nuovo assessore allo sport Giulia Bosi.