Calcio giovanile. Il Faenza elite under 19 non si ferma più

Nel campionato Elite Under 19 continua la serie di vittorie del Faenza guidato da Marco Matulli che si impone 4-2 con la Savignanese con i gol di Andrea Emiliani su rigore, Cavolini, Caroli e Malavolti. Mantiene così il primo posto in classifica. E sabato alle 15 riceve il Forlimpopoli. Nel campionato regionale, la Under 19 della Virtus allenata da Alessandro Tosti vince 2-1 il big match con il Tropical Coriano grazie alle reti di Bagnara e Patuelli ed è terza. Sabato trasferta insidiosa a Rimini sul campo del Victoria. Ancora una brutta caduta per gli Under 17 faentini di mister Arturo Nicolosi che perde 1-2 in casa con il Medicina Fossatone: in vantaggio con Nenni, subiscono la rimonta e domenica sono attesi dalla trasferta sul campo dello United Riccione.

L’Under 17 Virtus di Luigi De Felice nel campionato provinciale passa 4-2 sul campo della Riolese (Monti, Gaetta, 2 De Cesari). Pareggio in trasferta, 1-1 per l’Under 16 Virtus di Emilio Novelli sul campo del Medicina (Fantelli). L’Under 15 Virtus di Graziano Fantoni dopo due goleade perde 2-1 a Castel Maggiore con il Progresso (Sheu). L’Under 15 Virtus di Enrico Cavina nel campionato provinciale pareggia 3-3 con la Riolese. (2 Bandaogo, Bartoli). Nel campionato provinciale dove sono impegnate le Under 14 (Giovanissimi) della Virtus, nel girone A la compagine di Matteo Negrini perde 0-3 a San Pietro in Vincoli. Nel girone B la squadra di Luca Dalla Malva vince 4-1 il derby con lo Sparta (doppietta di Tini, poi gol Lai, Garosi).