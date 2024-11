Nazionale in trionfo. Dall’Africa a Londra, il ’miracolo’ . San Marino fa il giro del mondo

Un’accoglienza da star è quella che i sammarinesi hanno riservato alla propria Nazionale di calcio, rientrata in Repubblica dopo l’impresa in Liechtenstein che ha permesso al Titano uno storico salto di categoria in Nations League. Fumogeni, bandiere, e fuochi d’artificio al San Marino Stadium per il commissario tecnico Roberto Cevoli e i suoi ragazzi. Un successo, quella della piccola Nazionale di San Marino che nel giro di 24 ore ha fatto davvero il giro dei mondo. Sui social e sulla carta stampata. Arrivando fino in Africa. Un sogno che si realizza che non è passato inosservato. Da Cenerentola a regina del ballo. Tutto in una notte. Perché prima della sfida di Vaduz nell’ultima giornata di Nations League, ne aveva disputate 209, perdendone 197, pareggiandone 10 e vincendone solamente due, una delle quali arrivata lo scorso 5 settembre, in casa proprio contro il Liechtenstein, dopo 140 gare senza una gioia. Un successo che fa il giro del mondo, ma che i giocatori biancazzurri l’altra sera si sono goduti con la propria gente. Un successo celebrato anche dal governo di San Marino. "È sempre emozionante vedere gli atleti sammarinesi raggiungere traguardi così significativi – il messaggio del governo – Il risultato ottenuto con sacrificio e dedizione è la testimonianza del grande impegno, della determinazione e della passione che i giocatori e lo staff tecnico mettono in campo quando devono difendere i colori della bandiera del nostro Paese. Nonostante le dimensioni spesso ci impongano sfide proibitive, i nostri atleti hanno sempre dimostrato che con attenzione, preparazione e spirito di squadra si possono ottenere risultati straordinari". Lazzari, Nanni e Golinucci eroi di serata, gli uomini-gol. "Le giocate che avete visto – commenta il centrocampista Alessandro Golinucci – non sono arrivate in modo casuale ma le abbiamo provate con il mister in allenamento, e il mio gol è venuto proprio così. Una vittoria maturata già dall’inizio, nel senso che abbiamo giocato 90 minuti e abbiamo dominato. Ci abbiamo creduto ed è una vittoria meritata sul campo". "È stata una vittoria bellissima – dice il centrocampista Lorenzo Lazzari – Dopo il gol che abbiamo preso abbiamo subito un po’ la batosta, poi però ci siamo rifatti. Bravi tutti, sono felicissimo".