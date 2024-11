Campionato Calcio a 5 Opes. Due campi rinnovati e le iscrizioni raddoppiano

Inaugurazione dei rinnovati campi di calcio a 5 a Iolo dell’Opes Toscana Calcetto. Un calcio d’inizio simbolico, prima della partita di campionato fra San Giusto e Red Lion, a cui ha preso parte anche l’amministrazione comunale con Luca Vannucci, consigliere della sindaca allo Sport e membro del Tavolo tecnico per la promozione e sviluppo dello sport. Il centro sportivo di via Bessi è stato sottoposto ad un restyling, concordato col Comune, con il rifacimento dei due campi di calcio a 5, da un decennio punto di riferimento per gli amatori appassionati di futsal. Durante i lavori si è proceduto con la rimozione dei manti usurati e la posa dei nuovi tappetti in erba sintetica di ultima generazione. Un cantiere che consente agli appassionati di giocare in un impianto all’avanguardia con due campi di dimensioni regolamentari, coperti e riscaldati. Un lavoro che ha portato subito i frutti in termini di iscrizioni ai campionati: il numero delle squadre ai tornei dell’Opes Toscana Calcetto è raddoppiato. "Questo lavoro è la riprova dell’importanza della sinergia fra pubblico e privato – dice Vannucci – Un legame che consente di avere impianti rinnovati, di ultima generazione e che garantisce agli sportivi di potere giocare in strutture moderne". "Siamo soddisfatti sia della velocità con cui l’intervento si è concluso, che della qualità dell’impianto – conclude per l’Opes Toscana Calcetto, Paolo Figna –. La risposta degli sportivi è stata fin da subito ottima".