Calcio giovanile: in panchina c’è dal piaz. La Juniores del Prato alla prova Carpi

Dopo la sconfitta casalinga a sorpresa contro il fanalino di coda Aglianese, la Juniores nazionale del Prato prova a ripartire. D’altronde riprendere la marcia è imprescindibile se i biancazzurri vogliono continuare a lottare per qualcosa di importante e non portare avanti un girone di ritorno da comprimari. Lo faranno con un volto nuovo in panchina: Ridolfi infatti è stato promosso in prima squadra e a sostituirlo sarà Matteo Dal Piaz che alle spalle ha numerose esperienze su scala regionale. A lui il compito di fare vincere già da oggi i baby lanieri, attesi alle 14.30 dalla trasferta sul terreno di gioco del Carpi. Il match, almeno a guardare la classifica, sembra alla portata del Prato visto che i locali sono a metà classifica con 19 punti, dieci in meno rispetto alla compagine biancazzurra. Attenzione però a sottovalutare l’impegno visto che già sabato scorso sembrava una formalità il match con l’Aglianese e invece si è rivelata una gara trappola. Il Carpi inoltre avrà voglia di rivalsa dopo la sconfitta nel match inaugurale del 2024 per 2-0 sul terreno di gioco del Piacenza, rivale dei biancazzurri nella corsa al titolo.