Calcio giovanile, la manifestazione è pienamente riuscita. Cento, torneo vincente

Se successo doveva essere, il risultato è andato bene oltre le aspettative. Due giorni di calcio all’insegna del divertimento e dedicato ai più piccolini, con la partecipazione di squadre professionistiche di livello nazionale. Il torneo ’Città di Cento’, una novità assoluta sul territorio centese, alla quale hanno assistito ben oltre mille persone sulle due giornate, si è svolto fra musica, intrattenimento e tanti sorrisi. Squadre blasonate, tra cui Bologna, Sassuolo, Modena, Vicenza, Ravenna e Reggio Calcio hanno incrociato i tacchetti con gli agguerritissimi padroni di casa della Centese, ai quali hanno fatto compagnia tante rinomate compagini del calcio dilettantistico locale. Il tutto con la sapiente regia del coordinatore Edo Marchi, membro dello staff di direzione della Centese. L’angolo gastronomico è stato curato da ’Buco’ Dinelli e dai suoi splendidi collaboratori della Associazione carnevalesca Risveglio. Fra centinaia di piatti della gastronomia emiliana, con la Pro loco di Cento a coadiuvare il buon funzionamento della macchina organizzativa. A vincere sono stati lo sport e la socializzazione, con le famiglie biancoazzurre in grembiule a servire ai tavoli, mai come in questa occasione unite e coese per la buona riuscita dell’iniziativa.