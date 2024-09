Calcio giovanile. Memorial Luca Arpe. Trionfa la Fiorentina

Fiorentina sul trono del Memorial Luca Arpe, torneo calcistico giunto alla quinta edizione, al centro sportivo La Pianta 310, con l’organizzazione del Club Levante, sotto il coordinamento del direttore generale Vincenzo Flaminio, la supervisione del direttore sportivo Franco Farnocchia e alla presenza del vicepresidente Fabio Canese. In campo, quello del centro sportivo La Pianta 310, anche Spal, Empoli, Pisa e Spezia leva 2015 (come i viola) e Levante, unica squadra non professionista leva 2014. "Una manifestazione – dichiara Flaminio – ormai diventata punto fermo per ricordare il nostro amico Luca".

Si parte subito presto al mattino e sono i padroni di casa a farlo contro il Pisa. Di seguito il calendario che, nell’ultimo incontro del pomeriggio, incorona la Fiorentina vincitrice. Questi i risultati della kermesse: Levante-Pisa 1-2, Spezia-Empoli 5-1, Fiorentina-Pisa 5-2, Spal-Spezia 7-1, Levante-Fiorentina 1-6, Empoli-Spal 0-5. In base ai risultati del mattino si sono delineati gli ulteriori due raggruppamenti del pomeriggio. Girone Gold: Fiorentina, Spal, Pisa. Girone Silver: Empoli, Levante, Spezia. Questo il dettaglio: Levante-Empoli 3-1, Fiorentina-Spal 5-1,Empoli- Spezia 0-4, Spal-Pisa 0-1, Levante-Spezia 3-2, Fiorentina-Pisa 2-1.

Le premiazioni si sono svolte alla presenza dei familiari, del personale della Pro loco di Porto Venere in rappresentanza di Marisa Bertirotti, dal consigliere con delega al turismo del Comune di Porto Venere Antonino Sgarlata e di Liviana Ratti, presidente del club aquilotto Orgoglio Spezzino. Applausi a tutti i partecipanti e appuntamento alla prossima edizione del torneo.

marco magi