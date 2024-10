Calcio Giovanile. Memorial Oddolini. È l’Empoli a festeggiare

Grande successo per la prima edizione del Memorial ’Alberto Oddolini’, torneo di calcio giovanile organizzato dal Medolla per ricordare la figura dell’ex presidente biancoverde, scomparso nel 2015 a 64 anni e noto anche nell’imprenditoria per aver fondato la Christies di Quiestello. Erano 9 le squadre al via, di cui 8 professionistiche, nella categoria Pulcini 2015: Medolla, Mantova, Bologna, Modena, Reggiana, Empoli, Spal, Cesena e Sassuolo. Dopo le gare del mattino, il pranzo al campo e le finali del pomeriggio ad aggiudicarsi il torneo è stato l’Empoli, davanti a Bologna e al Cesena, premiati dal presidente Giovanni Levati, dal dg Lorenzo Bordini e da Cristina e Alessandro Oddolini, figli del compianto Alberto.