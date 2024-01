Calcio giovanile. Partita la macchina organizzativa del "Passalacqua». Presentazione e sorteggio si svolgeranno a marzo

Grandi lavori per il comitato organizzatore della quarantanovesima edizione della Coppa Bruno Passalacqua, che tra pochi mesi andrà in scena nell’impianto sportivo "Frida Bottinelli Brogelli", a Grosseto in via Adda.

Quest’anno il torneo di calcio organizzato dal Milan Club Grosseto e riservato alla categoria Juniores avrà inizio il 29 aprile per poi concludersi il 13 giugno con l’attesissima finalissima.

Saranno dodici le squadre che prenderanno parte alla manifestazione organizzata dal patron Francesco Luzzetti.

La manifestazione cambierà alcune cose, a causa della coincidenza con i campionati Europei di calcio che inizieranno subito a ridosso della manifestazione.

In pieno fermento l’organizzazione nell’intento di presentare una edizione ad alto livello di quello che rappresenta il massimo evento di calcio giovanile in Maremma, autentico fiore all’occhiello del patron Francesco Luzzetti.

I dirigenti stanno lavorando a ritmo intenso per non deludere le aspettative di appassionati e dirigenti tutti.

L’organizzazione ha confermato che la presentazione dell’evento, con annesso, il sorteggio dovrebbe svolgersi nel mese di marzo.