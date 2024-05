Calcio giovanile. Quarti di finale al Memorial Govoni di Gallo. Mercoledì il derby Sant’Agostino-Centese

Questa sera a Gallo cominciano i quarti di finale del memorial "Govoni", manifestazione di calcio giovanile tra le più apprezzate a livello provinciale per la categoria juniores. Nella fase di qualificazione il maltempo ci ha messo lo zampino, ma non è mai mancato il pubblico, specie di addetti ai lavori: la manifestazione rappresenta l’occasione per vedere all’opera i giovani talenti e anche, perché no, di intavolare delle trattative tra dirigenti delle società ferraresi ma non solo, magari davanti a un piatto di cappellacci.

Si comincia alle 20, ci sarà il confronto tra Bentivoglio-Masi Torello Voghiera, entrambe retrocesse nel campionato di Eccellenza, ma possono riscattarsi con i giovani; successivamente (ore 21.20) ci sarà il derby dell’Alto Ferrarese tra Sant’Agostino e Centese.

Giovedì secondo turno dei quarti di finale: nella prima gara si daranno battaglia Portuense e Mezzolara, a seguire X Martiri-Sasso Marconi. Per quanto riguarda le partite disputate, la scorsa settimana il Sant’Agostino ha rifilato un bel tris al Masi Torello Voghiera; e dire che i tricolori erano andati in vantaggio con Salonia, ma poi una doppietta di Saveri ha aperto la strada alla rimonta dei ramarri. Molto emozionante la sfida tra Centese e Progresso, in palio c’era il passaggio del turno come seconda, perché il Bentivoglio aveva già la qualificazione in tasca, a punteggio pieno. Il Progresso ha sbagliato il rigore del possibile vantaggio e poi è stato travolto dai biancocelesti, con reti di Caso e Dieng.

f. v.