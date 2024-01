Calcio giovanile. Rani fa cinquina, under 14 a valanga

Sono ripartiti, dopo la sosta di fine anno, i campionati che vedono in campo le formazioni giovanili del Forlì. Nella 15ª giornata, la squadra Juniores è stata raggiunta in vetta dal Piacenza dopo lo 0-0 in casa dell’Imolese. Classifica (girone E): Forlì, Piacenza 35; Ravenna 33; Corticella, Pistoiese 30; Prato 29; Imolese 27; Progresso 24; Borgo San Donnino 20; Carpi 19; Sammaurese, United Riccione 16; Lentigione 15; Victor San Marino 10; Mezzolara 10; Aglianese7. Prossimo turno: Forlì-Progresso.

Esagerata vittoria degli Under 16: 11-0 sul Portuense Etrusca. A segno Capasso (2), Benkacem (2), Bagnolini (2), Savorani (2), Fiume, Toschi e Zanetti. Blitz in trasferta degli Under 15, primi, che hanno vinto 2-3 sul Bellaria Igea Marina con reti di Battelli, Rumieri e Kisri, mentre gli Under 14 hanno vinto il derby col Cava Ronco per 0-10: a segno Rani (5), Nannetti (3) e Vallicelli (2). I biancorossi sono quinti a quota 15 punti, -8 dalla vetta.