Calcio giovanile. Ravenna e Sanpa ko nell’Under17 Elite

Archiviata la pausa natalizia, sono già tornate in campo le prime formazioni giovanili della provincia. Hanno già giocato la prima giornata del girone di ritorno, infatti, le squadre che partecipano all’Under17 Elite, il girone unico che – professionisti a parte – comprende le migliori 16 squadre Allievi (secondo anno) dell’Emilia Romagna. E non è stata una giornata felice per le due formazioni nostrane che partecipano: il Ravenna è caduto 4-0 a Bologna col Corticella mentre il Sanpaimola ha perso 2-0 a Noceto col Fraore. Sanpa (10ª con 22 punti) e Ravenna (12º con 20 punti), sono ai margini della zona retrocessione che coinvolge le ultime cinque delle 17 squadre partecipanti, con l’ultima che retrocederà direttamente dall’Elite. Per quanto riguarda la categoria superiore, le formazioni Juniores tornano in campo nel prossimo weekend: il Ravenna che partecipa al campionato nazionale è penultimo.

u.b.