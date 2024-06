Calcio giovanile. Si è chiuso con successo il torneo ’Montanari’

Sabato 15 giugno, dopo due mesi e mezzo di torneo con tante belle ed emozionanti partite di tutte le categorie della F.C.I. - dagli Allievi, Under 18 e Under 16 ed Esordienti - fino ad arrivare ai giovanissimi, piccoli amici e primi calci, si è concluso con un grande successo di pubblico (e tanto apprezzamento da parte degli spettatori, specie da chi è in cerca dei talenti del domani) il 38°Torneo di calcio giovanile ‘Walter Montanari’.

Ad organizzare la manifestazione-vetrina, in maniera impeccabile, è stato il direttore sportivo Roberto Casadio, coadiuvato da un ottimo staff organizzativo. Grazie al loro lavoro si è chiuso nel migliore dei modi l’edizione numero 38 dek Torneo ‘Walter Montanari’.

Questo nuovo successo spinge gli organizzatori a proseguire sulla strada intrapresa già da alcuni anni. Appuntamento dunque alla prossima edizione del torneo. L’obiettivo sarà ancora una volta sui giovani più promettenti del territorio.