Calcio giovanile. ’Stelle di Quartiere’. A Novoli si sfidano tanti Piccoli Amici

All’impianto sportivo Manlio Rebechi, in via Corelli, a Novoli oggi pomeriggio alle 18 si disputerà il torneo di calcio giovanile ‘Stelle di Quartiere’ per la categoria Piccoli Amici anno 2018/19. Si giocherà all’interno del PalaNovoli in struttura al coperto e si preannuncia un numeroso pubblico di genitori e familiari a sostenere i mini calciatori. In campo 4 squadre tutte in rappresentanza del Quartiere 5: Novoli, Virtus Rifredi, Laurenzia e Centro Storico Lebowski. Si giocherà un mini torneo che si concluderà in serata con le premiazioni.

Saranno presenti personalità del mondo sportivo e istituzionale, fra cui l’assessore allo sport Letizia Perini, il presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro, la consigliera comunale Alessandra Innocenti.

Dalle 19,30, sempre stasera al PalaNovoli, si svolgerà il primo grande evento sportivo e ricreativo del Quartiere 5 nel quale si esibiranno dal vivo artisti e gruppi musicali emergenti, con ingresso libero a tutti. ‘Stelle di Quartiere’ debutta così nel migliore dei modi e si preannuncia un evento straordinario e l’occasione per i classici auguri natalizi.

F. Que.