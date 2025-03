CALCIO GIOVANILE. Torneo Rocco, prime adesioni. Tornano Fiorentina ed Empoli

Decise le date del 46° Torneo Internazionale Nereo Rocco di calcio giovanile per la categoria Allievi anno 2009. L’evento si svolgerà dal 23 al 27 agosto 2025, con campo principale lo stadio F. Valcareggi della Settignanese, società organizzatrice. L’evento vedrà la partecipazione di 16 squadre professionistiche e dilettanti, con presenze italiane e straniere di alto livello. Di prestigio il ritorno al ‘Rocco’ di Fiorentina ed Empoli che hanno già dato l’adesione e non erano state presenti la scorsa edizione per problemi riguardanti le date di svolgimento del torneo. Fra le novità la presenza di una squadra della Danimarca, mentre le altre due straniere sono le confermate Partizan Belgrado e Sturm Graz.

Il direttivo societario della Settignanese, presieduto da Maurizio Romei con l’importante collaborazione di Furio Valcareggi, ha invitato le seguenti società: Fiorentina, Milan, Inter, Bologna, Lazio, Empoli, Pisa, Spezia, Pontedera, Monza, Partizan Belgrado, Sturm Graz, oltre alla Settignanese e altri blasonati club del territorio. Ora sono attese le conferme di adesione da parte dei club invitati e nei prossimi mesi verrà ufficializzata la composizione delle 16 iscritte. Lo scorso anno ha vinto il 45° Torneo Rocco la squadra Allievi del Monza, in trionfo dopo aver superato nella finalissima 2-0 gli austriaci dello Sturm Graz. Fiore all’occhiello i prestigiosi premi Nereo Rocco nazionali e i Diavoli d’argento cittadini.

F. Que.