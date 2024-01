Calcio giovanile. Un gol di Zela rilancia la Juniores

Ecco i risultati del settore giovanile del Forlì nello scorso fine settimana. La squadra Juniores, seconda, ha battuto a domicilio il Borgo San Donnino per 0-1 grazie alla rete di Zela nella 18ª giornata. Classifica girone E: Piacenza 41; Forlì 38; Ravenna, Corticella 36; Pistoiese 32; Imolese 31; Prato 29; Progresso 27; Borgo San Donnino 26; Carpi 23; United Riccione 22; Lentigione 18; Sammaurese 17; Mezzolara 11; Victor San Marino 10; Aglianese 7. Prossimo turno: Forlì-Prato. Ferma per il turno di riposo l’Under 16 (queste le prime posizioni: Imolese 50, Corticella 46, Ravenna 42, Forlì 42). Netta vittoria esterna degli Under 15, in vetta alla classifica, 0-6 sul campo del Fossolo: a segno Battelli (2), Zoli, Bassi, Meschini e Taraborelli. Ancora fermo il campionato degli Under 14. Questa la classifica dopo otto giornate: Edelweiss Jolly 20; Forlimpopoli, Pianta 19; Forlì 14; Vecchiazzano, Nuova Virtus Cesena 6; Cava Ronco 0.

f. p.