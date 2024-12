Calcio giovanile. Under 16 e under 17 non si fermano

Ecco risultati e marcatori delle squadre giovanili del Forlì nel fine settimana. Nell’11ª giornata la squadra Juniores, ottava a quota 13, è stata battuta dalla Sammaurese per 2-0. In testa alla classifica il Piacenza, con 27 punti. Sabato è in programma Forlì-Imolese. Successo esterno, nel 14° turno, degli Under 17 impostisi per 1-3 in casa del Torresavio: a segno Capasso, Indelicato e Cappellli. Baby biancorossi al quarto posto con 23 punti, comanda il Cittadella (31). Domenica si gioca Forlì-Zola Predosa.

Nella 12ª giornata gli Under 16, in vetta con 27 punti, hanno vinto 0-2 in casa del Misano con le reti di Mussoni e Rumieri. Domenica prossima in programma Forlì-Sant’Agostino. Continua la fuga della squadra Under 15, in vetta con 31 punti, grazie al 3-0 firmato da Mingozzi, Partisani e Baldini, sul Dribbling Ravenna. Nel prossimo turno, domenica, si gioca Sampaimola-Forlì. Turno di riposo per la squadra Under 14, quarta, che sabato recupera il match in casa del Torresavio.