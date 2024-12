Calcio giovanile. Under 17, che poker per Mussoni

Ecco risultati e marcatori delle squadre giovanili del Forlì nel fine settimana. Nella 12ª giornata la Juniores, settima con 14 punti, ha pareggiato 0-0 in casa con l’Imolese. In testa, a quota 27, Fiorenzuola e Piacenza, che sabato attende la visita dei biancorossi. Pareggio interno anche per l’Under 17, 2-2 con Zola Predosa: a segno Cappelli e Benkacem. In vetta Cittadella, con 31 punti, galletti quinti (24). Domenica Forlì-Imolese.

Nella 13ª giornata gli Under 16, in testa con 30 punti, hanno vinto 9-0 col Sant’Agostino. A segno Mussoni (4), Toni (2), Dall’Aglio, Rumieri, Kisri. Domenica Forlì-Sampaimola. Continua la fuga al comando degli Under 15 (34 punti) grazie al successo 1-4 sul Sampamola firmato da Piolanti, Olivi, Caladarci e Delvecchio. Nel prossimo turno i baby biancorossi osservano il turno di riposo. Pareggio esterno, per 3-3, degli Under 14 in casa del Torresavio: a segno Milandri, Ricciardi e Dihazi. In classifica baby biancorossi al quarto posto, con 19 punti, dietro a Accademia Cesena (24 punti), Edelweiss Jolly e Torresavio (22).