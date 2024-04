Calcio giovanile. Under 19, exploit della Pianta

L’Under 19 della Pianta ha vinto il girone regionale E battendo 3-2 il Torresavio nel 26° e ultimo turno. I gialloblù hanno mantenuto così la vetta, a quota 56, davanti al Forlimpopoli 1928 (53 punti), bloccato sullo 0-0 in casa dalla Vis Novafeltria. Per la Pianta doppietta di Dennis Damiano, cannoniere della squadra con 14 gol, e rete di Marco Raggi. Grande soddisfazione per mister Nicola Strollo e il suo staff composto da Marco Pazzi, Massimo Sartorelli, Daniele Nardini, Manuel Mazzavillani e Giorgio Peloni. Di seguito la rosa. Portieri: Carlo Bertaccini, Bouamama Maroene, Matteo Mingozzi, Alessandro Tagliaferri. Difensori: Mattia Berardi, Luca Bertozzi, Mirashi Klevis, Mirashi Luis, Bilaci Nikol, Marco Raggi, Francesco Ravaioli, Andrea Sedioli, Matteo Valentini, Tommaso Zappatori. Centrocampisti: Morgan Carpani, Marco Ghetti, Francesco Grilanda, Francesco Mazzavillani, Memeti Memet, Stefano Nardini, Leonardo Pironi, Fabio Savorani, Lorenzo Selvi. Attaccanti: Gouba Dabi Arsene, Dennis Damiano, Abdul Kader Dabone, Lorenzo Girometti, Federico Lombini, Riccardo Myrtai, Mattia Righini, Francesco Rosetti, Emanuele Tedaldi.

f. p.