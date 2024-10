Calcio Giovanile/2. Il regalo ai piccoli della Cdr . Dalla Fifa il pallone ’Pass it on’

Ha fatto tappa anche a Modena l’iniziativa ’Pass it on, Football for all’ voluta dalla Fifa, il massimo organismo calcistico mondiale, per promuovere l’uguaglianza e l’inclusione sociale. Nei giorni scorsi un delegato Fifa ha fatto visita alle strutture dell’Atletic Cdr Mutina in via Tamburini consegnando ai ragazzi della squadra 2016 il pallone ufficiale ’Adidas Conext 24 Pro’, simbolo del progetto sportivo che intende promuovere e impegnarsi verso le comunità sportive a sostegno della crescita del calcio alle sue radici rafforzandone il legame col territorio.

d.s.