Calcio: giovanissimi under 15. Marble Football Cup: trionfa la Carrarese. Pesanti squalifiche per il Don Bosco Spezia

Dodici giornate di squalifica in totale e un lungo stop fuori dai campi di gioco, con il campionato che... deve ancora iniziare. Il giudice sportivo della Figc di Massa Carrara ha punito i protagonisti (in negativo) della finale, per la categoria Giovanissimi Under 15, della ’Marble Football Cup’, disputata nei giorni scorsi al campo sportivo ’Duilio Boni’ di Fossone. Finale vinta 2-0 dalla Carrarese sul Don Bosco Spezia, caratterizzata nel corso del match da tre espulsioni e momenti di tensione a fine gara. Sulla base del referto del direttore di gara, il giudice sportivo apuano ha squalificato per 5 giornate un giocatore spezzino del Don Bosco perchè al termine della partita "offendeva l’arbitro e gli avversari". Squalificato una giornata un altro giocatore salesiano per aver offeso l’allenatore avversario a fine gara. Provvedimenti che si aggiungono a quelli a carico dei tre giocatori espulsi nel corso della partita: tre turni di stop a un giovane del Don Bosco per "condotta violenta verso un avversario", due a un compagno di squadra perchè "espulso per fallo di gioco, uscendo dal campo offendeva l’avversario". Una giornata anche a un giocatore della Carrarese, reo di "aver spinto un avversario come gesto di reazione". I cinque squalificati sconteranno la sanzione nei rispettivi campionati.