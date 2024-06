Calcio, gli Esordienti dell’Ancona alzano il Trofeo Ciriaci

Battendo 2-1 l’Academy Civitanova, l’Ancona Calcio ha vinto il 29simo Trofeo Ciriaci in palio nel torneo regionale disputato a Cingoli, sul campo Spivach. Al terzo posto si è piazzata l’Osimana: 3-0 alla Salesiana Vigor quarta in graduatoria. Dopo l’esito dei gironi di qualificazione, nelle semifinali l’Ancona si è affermata3-0 contro l’Osimana, e nel derby l’Academy Civitanova ha superato 2-1 la Salesiana Vigoer.

Dieci le squadre della categoria Esordienti (complessivamente 155 gli atleti in campo) che hanno partecipato alla competizione. Programmato dalla Cingolana San Francesco in collaborazione col Comune, sponsor la sezione locale dell’Avis, il torneo è stato effettuato in due giornate. Ecco la classifica finale: Ancona Calcio, Academy Civitanova, Osimana, Salesiana Vigor, Filottranese, Cingolana San Francesco, Cuentina, Corridonia, Montemilone Pollenza, Settempeda.

Alla premiazione sostenuta dall’Avis rappresentata dalla presidente Floriana Crescimbeni, è intervenuto anche il sindaco Michele Vittori che si è compiaciuto con tutte le compagini e con la dirigenza della società Cingolana San Francesco per il considerevole impegno organizzativo richiesto dalla manifestazione.

