Calcio: gli incontri di Prima e Seconda categoria. Il Csl Psc ci prova ad Agliana. Mezzana, scatta l’assalto alla vetta

Ci siamo: alle 15,30 odierne prenderà il via la quinta giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria. Nel girone D di Prima Categoria lo Jolo, secondo a sole due lunghezze dalla vetta tenterà di approfittare di un eventuale passo falso del Settimello capolista. Per farlo però, gli uomini di Ambrosio dovranno espugnare il Galleni nel confronto intraprovinciale con il Prato Nord. A metà della graduatoria, a quota 5 punti, c’è il CSL Prato Social Club: vincere ad Agliana contro l’AM Aglianese non sarà facile, ma provarci è d’obbligo. Impegno sulla carta più agevole per il Maliseti Seano (che tra l’altro ha annunciato nelle scorse ore l’ingaggio del centrocamposta ventiquattrenne Claus Todoran, proveniente dal Montale Po.90 Antares): la banda Masi giocherà a Firenze contro la Virtus Rifredi fanalino di coda. E’ chiamato a risalire la china anche il Casale e Fattoria di Calderone, nella tana dell’Albacarraia.

Scendendo in Seconda e cominciando dal girone C, la l’assalto alla vetta del Mezzana di Donnini (secondo) ripartirà dalle mura amiche contro l’Olimpia Quarrata. Da seguire con attenzione anche due confronti intraprovinciali fra formazioni che occupano più o meno le stesse posizioni: al Faggi andrà in scena Pietà 2004 – Montemurlo, al Conti di Galciana Galcianese – Valbisenzio. Del lotto può far parte a ben vedere anche Chiesanuova – Tavola: entrambe appollaiate a quota 5 punti in graduatoria. A chiudere c’è il Vernio, atteso dalla Virtus Montale. Nel girone F si sfidano le due prime della classe: la Polisportiva Naldi di coach Celadon giocherà a Firenze contro la Laurenziana e in palio c’è il primo posto in solitaria. Tre punti più in basso ci sono La Querce (che aspetta il Santa Maria) e Poggio a Caiano, che invece andrà a trovare il Cobra Kai. Chiusura con il San Giusto: al Cambi arriverà il Monterappoli e chissà che non possa essere l’occasione propizia per la prima vittoria in stagione nel torneo.