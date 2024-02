Calcio, Grande soddisfazione per il dg Petrucci, per il responsabile del settore giovanile Luciani e per il tecnico leone. San Marco regina d’inverno nel campionato interprovinciale Allievi Under 17 La squadra Allievi Under 17 della San Marco Avenza si è laureata campione d'inverno nel campionato interprovinciale di categoria, vincendo 14 partite su 15 e segnando 88 gol. Anche gli Allievi Under 16 hanno ottenuto un bel successo, battendo l'Atletico Lucca per 2-1.