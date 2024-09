Calcio I e III categoria. Gambassi e Capraia. Una prova positiva

Bella partita al campo sportivo di Case Nuove dove in preparazione ai rispettivi campionati si sono affrontate Gambassi, sarà ai nastri di partenza della Prima Categoria, e Capraia, ambiziosa formazione di Terza Categoria. Nonostante il grande caldo, che ha condizionato i protagonisti in campo, si è trattato di una partita vera, in cui l’agonismo non è mancato. Certamente i ritmi non sono stati elevati sia per le temperatura sia per la condizione fisica di entrambe le squadre, che non può essere certo al top visti i duri carichi di lavoro di questo periodo di preparazione. Tant’è che le due compagini hanno deciso di comune accordo di giocare due tempi più brevi, 40 minuti ciascuno. Per entrambe si trattava della prima uscita stagionale e il Gambassi di mister Mauro Falco si è schierato con la seguente formazione: Spini, Salucci, Bandini, Mori, Bak Said, Baragli, Minissale, Oliva, Botti, Borgognoni, Bellucci. Nel corso della ripresa poi spazio anche a tutti i componenti della panchina: Bellomo, Maccianti, Buscè, Montagnani, Mazzanti, Kamberi, Posarelli, Angioli, Francini, Rosi, Manganiello. Il Capraia, invece, si è schierato con Gabuzzini, Tramacere, Pagni, Allegri, Fornai S., Fornai T., Cioni, Cassandro, Grossi, Grosso e Ciulli. Proprio quest’ultimo è stato l’autore del gol partita a metà della prima frazione con un tocco sotto misura, dopo una indecisione del portiere giallorosso. Mister Costoli, invece, nel corso del secondo tempo ha mandato in campo anche l’altro portiere Vincelles, Bagni, Gori, Pellegrini, Ferri, Boni. Una partita utile per entrambi i tecnici, soprattutto per mettere benzina nelle gambe dei loro giocatori, e vedere tutti all’opera. Adesso il Gambassi tornerà in campo mercoledì prossimo, sempre tra le mura amiche, contro il Montespertoli, formazione di Eccellenza, alzando quindi decisamente l’asticella. Impegno ancora più probante pure per il Capraia, che il giorno successivo sarà al Castellani di Montelupo contro i ‘cugini’ amaranto, che partecipano al campionato di Promozione.