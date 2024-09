Mesola spinge e passa nel finale. Neffati e Pattaro stendono la X Martiri

mesola

2

x martiri

0

: Calderoni, Telloli, Biolcati (22’ Tofan), Minarelli (60’ Marandella), Marcolini, Guariento, Crosara (66’ Lucci), Neffati, Davo (75’ Pattaro), Cantelli, Allegrucci (50’ Ferro). All. Cavallari.

A disp. Catalano, Leonardi, Paganin, Mangolini.

X MARTIRI: Aleotti, Agauiari, Bonaguro, Meli (46’ Ercolani), De Cristoforo, Pallara, Buoso (71’ Bianchi), Panzetta, Manfredini (53’ Berveglieri), Gessoni (46’ Montanari), Evali (66’ Curarati). All. Bolognesi.

A disp. Casillo, Galeotti, Bizzarri, Zanella.

Arbitro: Martini di Ravenna

Reti: 86’ Neffati, 92’ Pattaro

Grazie ad una bordata dal limite di Neffati, il Mesola supera l’attenta e ben posizionata difesa della X Martiri ed al 92’ nella gara d’esordio di Coppa, con un uomo in, più raddoppia e consolida il risultato con Pattaro, bravo a liberasi e superare il centrocampista Bianchi. Quest’ultimo aveva sostituito portiere della propria squadra, Aleotti che sul tentativo di parata, finisce con la testa contro un gancetto che fissa la rete e si procura un taglio sul capo.

Per suturarlo è ricorso alle cure del Pronto Soccorso. Gli ospiti, come i locali, avevano fatto tutte e cinque le sostituzioni, Bianchi è stato costretto così a sostituire Aleotti e la X Martiri ha giocato per una decina di minuti in dieci, limitando i danni e senza rischiare di incassare altre reti dai castellani.

Gara caratterizzata dal caldo, circa 35 i gradi sul campo, con due cooling break, e si è dovuta attendere quasi la mezz’ora per un tiro in direzione della porta. Lo effettua il Mesola con Cantelli, a cui risponde immediatamente Buoso, ma anche il suo tiro è alto sulla traversa.

Al 39’ calcio telefonato da parte di Neffati, servito da un passaggio a rientrare di Cantelli, sul quale Aleotti si allunga, ma senza pericoli. Passano tre minuti e Davo tira forte con bella risposta di Aleotti.

Sul cambio di fronte, su un brutto disimpegno della difesa mesolana, la palla finisce ad Evali che solo davanti al portiere si mangia una ghiotta occasione calciando fuori e gonfiando la parte esterna della porta.

Nella ripresa punizione di prima dal limite per gli ospiti che si infrange sulla barriera.

Le squadre hanno faticato, sia per il caldo e sia per i carichi di lavoro della preparazione ancora da smaltire, ma hanno dato comunque vita a qualche bello scambio ed azione veloce, chiusa quasi allo scadere dai padroni di casa.

Entrambi gli allenatori devono ancora aggiustare qualcosa per l’inizio del campionato che sarà domenica prossima col Mesola che ospiterà il Bentivoglio, squadra molto temibile e dalle decise ambizioni di passare di categoria, mentre a Porotto la X Martiri se la vedrà con l’ambiziosa Comacchiese.

c.c.