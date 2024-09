La Correggese va sotto poi espugna Arceto. Brescello scatenato: a Colorno ne segna 4

Buona la prima per Brescello Piccardo, Correggese, Fabbrico e Vianese. Nell’esordio della Coppa Italia di Eccellenza, i rivieraschi di mister Fontana espugnano (4-2) Colorno nonostante l’iniziale svantaggio firmato da una sfortunata autorete di capitan Cocconi. Il nuovo arrivato Contini firma l’immediato pari, quindi vantaggio firmato da Caffarra, annullato quasi in un amen dall’ex bomber correggese Carrasco. Dopo l’intervallo i gialloneri rimettono la freccia col penalty dell’attaccante Fiocchi prelevato dal Rolo e chiudono col sigillo del figlio d’arte Giuseppe Iaquinta.

Tris esterno per la Correggese che nel match con l’Arcetana deve rincorrere il gol-lampo di Iattici. Per la truppa di mister Gallicchio ci pensa Caselli ad indovinare il pari, quindi nella ripresa lo stopper Benedetti firma il raddoppio e in pieno recupero classico gol dell’ex firmato dal centravanti Leonardi.

La premiata ditta Zampino-Scappi fattura una rete per tempo e il Fabbrico mata il Rolo nel sentito derby della Bassa.

Inizia col piede giusto anche la Vianese che esulta (2-1) al "Torelli" nella sfida tra matricole contro lo Sporting Scandiano: dopo una fase di studio, una punizione laterale di Malivojevic pesca il centrocampista Bandaogo, abile a sbloccare di testa. Lo stesso Malivojevic a metà ripresa suggerisce il corridoio giusto per Falanelli che firma in diagonale il raddoppio, poi ci pensa il guardiano Della Corte a neutralizzare un penalty a Zito, guadagnato dal fantasista Barbieri. Lo stesso Zito si riscatta in parte disegnando il traversone per l’incornata con cui il difensore Valestri accorcia le distanze per i locali che hanno tenuto bene il campo.

Risultati Coppa Italia Eccellenza

Girone 2: Borgo San Donnino-Fidentina 3-1; Colorno-Brescello Piccardo 2-4. Girone 3: Arcetana-Correggese 1-3; Fabbrico-Rolo 2-0. Girone 4: Real Formigine-Terre di Castelli 2-1; Sporting Scandiano-Vianese 1-2.