Calcio. Il Chiesanuova apre al progetto. Lube Academy

Aveva già fatto una nota stampa precedente la conferenza della Lube e a posteriori il Chiesanuova interviene ribadendo la sua posizione. Cioè approvare, sposare il progetto di calcio unitario a Treia. "La squadra di punta del calcio treiese ha una storia (di oltre 50 anni), una struttura e una progettualità – si legge nel testo - ma è pronta a mettere a disposizione concretamente e con entusiasmo il suo know-how, dal cambio del nome a tutto il resto. Già giovedì, per evitare fraintendimenti, con una nota è stata ribadita la massima disponibilità al progetto e ringraziato la Lube dell’eventuale sostegno economico per la prossima stagione. In occasione della conferenza stampa per la presentazione di Lube Academy, credo che non sia passata inosservata la nostra assenza, siamo passati da oggetto del desiderio ad assente di lusso. Per evitare ulteriori strumentalizzazioni si ribadisce la disponibilità di adesione a una Lube Treia nel calcio sotto qualsiasi forma e collaborazione che per ora, stante l’imminenza della chiusura del mercato e delle altre scadenze, si può concretizzare nel creare una serie di incontri tra la Lube ed il Chiesanuova volti a costruire un progetto sostenibile da attuare nella stagione 2025-2026. Il messaggio che il club vuole trasmettere è che non è nostra intenzione sfidare la Lube nel suo percorso, però chiediamo anche rispetto per i nostri sacrifici e la nostra storia".

an. sc.