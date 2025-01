Calcio. Il Tobbiana si riprende la cima della classifica. La Libertà Viaccia strapazza il Paperino San Giorgio

La tredicesima giornata del campionato di Terza Categoria, la prima del nuovo anno, si concluderà ufficialmente stasera, considerando che alle 20 inizierà l’ormai tradizionale posticipo del lunedì che stavolta metterà di fronte l’Atletico Esperia ed il Carmignano. Ma il primo turno del 2024 ha già lasciato in dote una prima sorpresa, iniziando dal primo posto: il Tobbiana si è infatti ripreso il vertice della graduatoria in solitaria. Questo perché il Carraia (adesso secondo) in una delle gare del sabato ha impattato contro La Briglia fanalino di coda del girone, con il sodalizio di Vaiano che in virtù dello 0-0 conclusivo ha agguantato il suo primo punto stagionale. E i tobbianesi di coach Santini hanno approfittato del passo falso, regolando all’Aiazzi il BGV Soccer grazie al 2-1 griffato da Cibella e Rinaldi.

Continua intanto a pieno ritmo la corsa del Las Vegas, che si propone sempre più come terza forza del torneo e punta con maggior decisione alla vetta: merito del 3-1 casalingo con cui i vaianesi di Shehaj hanno battuto una squadra solida come l’Eureka, grazie ad una doppietta di Dondini e ad un acuto di Putoto. E in quarta piazza si consolidano le ambizioni del San Lorenzo Campi Giovani (trascinato da un Puccini in stato di grazia) dopo il 4-2 rifilato alla CDP Vaianese. Rimane in zona playoff il Bacchereto, pur non essendo riuscito ad andare oltre l’1-1 in casa con il Firenze Nord.

Attenzione però a La Libertà Viaccia, che ha la possibilità di rimescolare le carte: gli uomini di coach Sensi sono intanto rimasti in scia alle prime della classe, regolando il Paperino San Giorgio con un netto 4-1: Nannucci, Biondo, Magherini e Biancalani hanno messo la firma sotto la sesta vittoria nella competizione, vanificando il gol di Perna. E considerando che Viaccia ha una partita in meno rispetto a tutte le altre contendenti, vincendo il recupero contro il Firenze Nord già fissato per mercoledì si aprirebbero prospettive senz’altro interessanti.

Rialza infine la testa il Colonnata che ha espugnato il Prato Sport in virtù dell’1-0 finale (con acuto di Laurenzi). Notte fonda infine per il Prato Nord U21, l’unica compagine pratese inserita nel campionato di Terza Categoria di Pistoia: i giovani di Rauseo sono caduti e contro l’Olmi, con i quarratini impostisi con un 6-2 di stampo tennistico. Urge quindi un pronto riscatto, al più presto.