Calcio In difesa scelte obbligate con Andrei e Romiti coppia centrale. A destra Mapelli a sinistra ballottaggio tra Favret e Bossini. Vignali, Ferrara e Buffa guidano l’attacco

Nessuna novità nei convocati della Massese rispetto alle indicazioni della vigilia. Dei 20 della lista di mister Pisciotta fanno parte i soliti Andrei, Anich, Bartolomei, Bossini, Brizzi, Buffa, Costanzo, Cozzolino, Favret, Ferrara, Lazzini, Mapelli, Mariani, Nannipieri, Romiti e Vignali. L’elenco è completato dagli juniores Benassi, Cerri, Girelli e Rami. In porta giocherà ancora Cozzolino, vista la perdurante indisponibilità di Alessio Mariani. Nella difesa a quattro gli unici centrali a disposizione sono rimasti Andrei e Romiti. A destra il titolare è Mapelli mentre a sinistra possono giocare Favret o Bossini e all’occorrenza anche Bartolomei. In mediana c’è abbondanza con Brizzi, Costanzo, Mariani ed Anich tutti arruolabili oltre appunto a Bartolomei.

Il tecnico palermitano dovrà, quindi, operare delle scelte e fare qualche esclusione eccellente a centrocampo, soprattutto se vorrà riproporre una formazione a trazione anteriore con Vignali, Ferrara e Buffa in campo contemporaneamente come già successo a Viareggio. L’elenco dei giocatori indisponibili, purtroppo, rimane lungo. In totale sono cinque gli inutilizzabili di cui tre sono titolari fissi (Mariani, Bertipagani e Quilici) e altri due (Lorenzini e Cecilia) elementi che sono sempre rientrati nelle rotazioni del gruppo. Di questi l’unico che rientrerà sicuramente a Fucecchio nel turno successivo è il difensore Nico Quilici che avrà scontato le due giornate di squalifica.

Gianluca Bondielli