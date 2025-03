Calcio In Eccellenza la strada che divide i bianconeri dai playoff è diventata impervia dopo il successo del Castelnuovo nel recupero. Massese condannata a battere il Fucecchio

E’ uscito il peggior risultato possibile per la Massese dal recupero della gara tra Montespertoli e Castelnuovo Garfagnana. La vittoria in trasferta dei garfagnini, saliti al quinto posto con 44 punti, ha alzato l’asticella per gli apuani chiamati adesso a recuperare 3 punti in queste restanti due gare per provare a centrare l’ultimo posto utile per i playoff.

La Massese non ha alternative. Deve provare a vincere le prossime due sfide, a cominciare da quella di domenica a Fucecchio, sperando che il Castelnuovo lasci per strada più di qualcosa nel match interno con il Real Forte Querceta e nella trasferta di Sesto Fiorentino. Le possibilità di chiudere al quinto posto sono realisticamente ridotte al lumicino per la squadra di Massimiliano Pisciotta che è obbligata prima a battere la sesta in classifica, imbattuta sul suo campo nel girone di ritorno, e poi a ripetersi allo stadio Vitali contro un Cenaia secondo in graduatoria.

Per nulla intimorita dalla difficoltà dell’impresa sembra che la tifoseria massese si recherà in maniera massiccia a Fucecchio per sostenere la squadra sino all’ultimo. Per il match domenicale mister Pisciotta potrà tornare a fare affidamento sul difensore Nico Quilici, di rientro dalla squalifica, e spera di non perdere nessuno visto che ha tanti giocatori acciaccati che stanno stringendo i denti per non far mancare il loro apporto in questo concitato finale di campionato.

Gianluca Bondielli