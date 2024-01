Calcio In Eccellenza. Massese, match difficile in casa del River Pieve

Si alzerà di molto il livello di difficoltà del match domenica per la Massese, chiamata a far visita a quel River Pieve che nell’ultimo turno ha battuto a domicilio la Cuoiopelli, togliendole il primato in classifica. La squadra di Fanani è reduce da 3 vittorie consecutive, tutte in trasferta, ed è tra le più in forma del momento. I bianconeri, dunque, sono avvertiti.

Ci vorrà una grande prestazione per tornare da Pieve Fosciana con dei punti in tasca. Per questa sfida il tecnico Davide Del Nero recupererà sia Scarf che Catola, che hanno scontato il turno di squalifica, mentre ci saranno da valutare le condizioni di Andrei, uscito claudicante a fine primo tempo con la Geotermica dopo uno scontro col portiere. Il River Pieve quest’anno sta andando controcorrente perché fin qui sta avendo un rendimento migliore fuori casa dove ha fatto più punti (14 contro 10) e subito meno gol (5 contro 11).