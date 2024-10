Calcio, in prima categoria avvio di stagione deludente per il serricciolo di mister borghetti. "E’ stata la peggior prestazione di tutto l’anno, la nostra è una sconfitta meritata»

Tre soli punti in cinque giornate, frutto di altrettanti pareggi e di due sconfitte, sono un bottino un po’ misero per una formazione come il Serricciolo che vanta una squadra di tutto rispetto e che non ha mai nascosto la propria volontà di disputare una stagione decisamente migliore di quella precedente. Un cammino per ora non soddisfacente che stupisce e che è difficilmente spiegabile. A provare a dare una motivazione e a commentare il 2-0 subito in esterna contro la Torrelaghese è il solito mister Borghetti.

"Per quanto riguarda la partita – afferma – posso solo dire è stata la peggior prestazione dall’inizio del campionato. La nostra è una sconfitta meritata e quindi è giusto fare i complimenti alla Torrelaghese che ha mostrato di essere una squadra contraddistinta da una fame maggiore. In realtà siamo partiti anche bene, ma un episodio contro ci ha fatto innervosire, compromettendo tutta la partita. Addirittura siamo rimasti anche in nove.Abbiamo sbagliato tanto e in tutti i reparti, nessuno escluso. Non posso giustificare una partenza sottotono da inizio stagione ad oggi perché non ci sonoalibi da trovare. Abbiamo sicuramente giocatori di un certo livello e riconosco le loro grandi abilità. Liho voluti tutti fortemente io, ma poi ad un certo punto bisogna sapersi calare nella categoria, lavorando con più umiltà e provando ad essere più squadra".

Grande sarà l’attesa per il derby di domenica prossima contro i cugini del Mulazzo in una sfida interna che offrirà ad entrambe la possibilità di conquistare punti pesanti. Per l’occasione rischiano di essere tante le assenze in casa gialloblù. Sicuramente non saranno presenti i due espulsi, Guelfi e Tonelli M. Da valutare anche le condizioni di Maggiore che dopo un solo minuto ha dovuto lasciare il campo a causa di uno stiramento.

Ilaria Gallione