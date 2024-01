Calcio, In Prima CATEGORIA è tempo di bilanci. Romagnano, un girone di andata in chiaroscuro. L’arrivo di Bertuccelli ha dato ordine alla squadra

Ha girato a 19 punti il Romagnano nel campionato di Prima Categoria. Gli amaranto al momento sono fuori dalla zona retrocessione ma distanziati dalle posizioni che contano. E’ un girone d’andata in chiaroscuro quello della coppia Dati-Matelli che, con una squadra largamente rivoluzionata, sin qui è riuscita a fare l’indispensabile ma non a togliersi delle soddisfazioni supplementari anche a causa di una vera e propria falcidia di infortuni che ha ridotto notevolmente il potenziale della rosa a disposizione.

A dicembre il direttore generale Andrea Pucci è corso ai ripari e in particolare con l’arrivo del bomber Giuseppe Bertuccelli il team sembra essersi riassestato. Il capocannoniere dello scorso campionato ha già segnato 5 gol in altrettante partite ritornando subito il punto di riferimento della squadra. A parte il tonfo interno con il Folgor Marlia sono arrivati risultati positivi e anche un pareggio contro l’imbattuta capolista Marginone. Dal girone di ritorno, che inizierà domani al campo sportivo “Le Colline“ di Bargecchia, il Romagnano si aspetta, innanzitutto, una salvezza tranquilla e secondariamente di poter alzare un po’ l’asticella. C’è bisogno in questo senso di meno passaggi a vuoto a cominciare da quelli contro le avversarie che navigano in cattive acque. Per questo ci sarà da puntare al massimo nel match di giornata contro il Corsanico che è penultimo in classifica e sta stentando parecchio.

Gianluca Bondielli