Calcio, In prima categoria i galletti esonerano paolini. Bambini è il nuovo allenatore del Serricciolo

Nuovo ribaltone in casa Serricciolo che per la seconda volta decide di cambiare la propria guida tecnica con l’obiettivo di risollevare una stagione fino a questo momento dannata. L’esonero di mister Stefano Paolini è diventato ufficiale a quattro giornate dal termine del campionato. La mancanza di risultati in un momento estremamente delicato sta alla base di questa scelta. La sconfitta contro il Pieve Fosciana è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Il società del presidente Battistini ha preferito optare per una soluzione interna, affidando il timone a Nicola Bambini che dalla Juniores è stato promosso in Prima squadra. "Ho accettato questa sfida – afferma il neo tecnico – perché credo fermamente nel gruppo. La situazione è difficile ma sono sicuro che avremo tutte le possibilità per tirarci fuori da questo momentaccio. Da qui alla fine mi aspetto 4 finali e la squadra dovrà crederci sino in fondo". Domenica i galletti ospiteranno la Folgor Marlia. Poi se la vedranno in trasferta contro il Capezzano, in casa contro i diretti concorrenti del Cqs Pistoia e, per finire, contro il Corsagna.

Ilaria Gallione