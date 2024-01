Calcio, in prima categoria la classifica torna a sorridere al serricciolo dopo il secondo successo consecutivo. Il ds Ruffini pragmatico: "Tre punti sofferti ma meritati contro un rinnovato Pescia»

Seconda vittoria consecutiva del Serricciolo che, ancora una volta in extremis, conquista tre punti preziosissimi per scalare ulteriormente la classifica e assestarsi in una posizione decisamente più tranquilla. In trasferta contro il Pescia, ultimo della classe, era fondamentale tornare a casa con il bottino pieno e i gialloblù hanno centrato l’obiettivo, riuscendo a trovare nel finale la rete del definitivo 2-3.

"È stata una vittoria sofferta, ma meritata, per come si è sviluppato l’incontro – analizza il ds Ruffini – contro una squadra quasi all’ultima spiaggia che è riuscita per ben due volte, nonostante l’inferiorità numerica, a rimediare allo svantaggio . Il Pescia con il mercato di dicembre ha tesserato giocatori di categoria come Ortega e altri, ragion per cui abbiamo faticato parecchio, ma alla fine il risultato è arrivato e la classifica ora ci sorride. Ci tengo ad elogiare mister Borghetti per come ha gestito la partita, oltre a fare i complimenti a tutta la squadra, sottolineando la prestazione di Forfori ed Angelotti che a livello individuale hanno dato qualcosa in più. Infine vorrei fare una menzione particolare sui tre gol realizzati. Sono state tre reti tutte bellissime, che dimostrano anche quanto Forfori, bravissimo al volo a sbloccare la gara, Antinori, autore con un’autentica magia dalla distanza del momentaneo 1-2, e Ninotti, fondamentale nel trovare il guizzo vincente che ha fatto esplodere la nostra gioia, stiamo sempre più crescendo".

Domenica prossima i galletti ospiteranno la vicecapolista Porcari in una sfida che già si annuncia ricca di sorprese.

Ilaria Gallione