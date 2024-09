Calcio, in prima categoria oggi pomeriggio iL serricciolo di borghetti prova a rifarsi in coppa toscana contro il Romagnano. "Avremmo meritato il pareggio con il Porcari. Ora testa bassa e lavorare sodo»

Il debutto casalingo non ha portato i frutti sperati e così il Serricciolo ha dovuto fare i conti con la prima sconfitta. A raccogliere l’intera posta in palio è stato, infatti, l’Academy Porcari che con un gol siglato nei primi minuti ha portato a casa la vittoria, impedendo ai gialloblù di trovare la via del pareggio. A commentare il match è mister Borghetti.

"Pronti via e dopo appena 2 minuti abbiamo subito gol con un gran tiro della domenica di Menichetti. La rete incassata ci avrebbe dovuto dare la carica – spiega – ma, invece, abbiamo sofferto la loro fisicità e il loro agonismo per almeno 35 minuti, rischiando parecchio con la potente conclusione di Ezzachi che si è stampata sulla traversa Poi nella restante parte del primo tempo siamo riusciti, facendo qualche cambio e modificando il sistema di gioco, a prendere le giuste contromisure. Da lì in avanti siamo usciti fuori, creando diverse potenziali occasioni. Da una di queste è nata una situazione piuttosto dubbia quando Shqypi è stato atterrato fallosamente da Carli in area di rigore con l’arbitro che ha fatto proseguire il gioco.

Nella ripresa siamo riusciti a schiacciare i nostri avversari dentro la loro metà campo, ma purtroppo è mancata la personalità e la cattiveria negli ultimi 20 metri per andare al tiro. Peccato perché il pareggio probabilmente sarebbe stato il risultato più giusto. Sono comunque contento perché non abbiamo mai mollato e ci abbiamo creduto fino alla fine. Ora testa bassa e lavorare. Voltiamo subito pagina e pensiamo alla prossima sfida". Domenica prossima i galletti se la vedranno in trasferta contro i Diavoli Neri.

Oggi pomeriggio alle 18 al “Quartieri“ di Aulla proveranno a riscattarsi contro il Romagnano nella gara di Coppa Toscana, valevole per il passaggio al secondo turno.

Ilaria Gallione