Calcio, In Prima Categoria riprende la corsa del serricciolo per evitare i playout. Rientra lo squalificato cantoni. Gilli ottimista: "Cercheremo di dare continuità ai risultati contro il Corsanico»

Il campionato di Prima Categoria riapre i battenti dopo la pausa pasquale con il Serricciolo che sarà impegnato in trasferta contro il Corsanico, terzultima forza del girone, nella 26ª giornata. L’appuntamento è fissato per questo pomeriggio alle 15.30 al campo sportivo “Le Colline“ di Bargecchia dove i gialloblù cercheranno di raccogliere più punti possibili per mettere una seria ipoteca sul discorso salvezza. Prima dello stop i ragazzi di Borghetti hanno centrato la bella vittoria con il Capannori, mentre i lucchesi sono reduci dalla sconfitta in esterna contro il Cqs Pistoia.

"Oggi cercheremo di dare continuità a tutto quello che di buono abbiamo fatto nelle ultime giornate. In palio ci saranno punti pesanti – precisa il segretario e storico dirigente dei galletti Andrea Gilli – visto che i nostri avversari saranno costretti a provare a ottenere il risultato pieno. Anche noi d’altronde saremo alla ricerca del successo per evitare i playout e vivere le ultime gare con un po’ di tranquillità in più. Sicuramente sarà una gara combattuta su un campo che negli ultimi anni ci ha regalato poche soddisfazioni. I ragazzi e il mister sono fiduciosi e, considerate le ultime importanti vittorie, anche in forma. In più le motivazioni non mancheranno di certo. Ogni gara comunque nasconde delle insidie per cui bisognerà mantenere la concentrazione alta fino al fischio finale. Per ciò che riguarda la formazione rientrerà Cantoni dalla squalifica". Ad arbitrare l’incontro sarà Boye della sezione di Piombino.

Ilaria Gallione