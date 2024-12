Calcio, In prima categoria sconfitta immeritata per il serricciolo contro il corsagna. Paolini: "Meritavamo almeno un punto, la sosta ci permetterà di ricaricare le pile»

Il Serricciolo non riesce a mettere sotto l’albero il regalo sperato e contro il Corsagna non può evitare la sconfitta, nonostante gli sforzi e il momentaneo pareggio di Piscopo. Chiude quindi un anno sfortunato in cui ha raccolto soltanto 12 punti che valgono la terzultima posizione in classifica. "Sono molto arrabbiato per il risultato (1-2) che non riflette assolutamente l’andamento del match – spiega mister Paolini – ma ai miei ragazzi non ho alcunché da rimproverare. È vero abbiamo commesso un paio di errori individuali, ma c’è anche da dire che in occasione del loro secondo gol c’era un evidente fallo sul nostro portiere. Mi dispiace del fatto che appena facciamo un errore lo paghiamo carissimo. Di fronte avevamo una squadra fortissima che merita una posizione di classifica diversa e posso affermare con certezza che non abbiamo sfigurato. Anzi meritavamo almeno un punto. Ci manca un po’ di minutaggio nelle gambe e questo si vede dal fatto che fino al 60’ siamo stati brillanti, poi siamo calati. C’è da mettere un po’ di benzina per cercare di venire fuori da questa situazione e per far fronte alle difficoltà dovute anche al fatto che abbiamo una rosa ristretta e che soffriamo per le pesanti assenze".

"La sosta per noi – prosegue – sarà fondamentale, anche se in realtà ci sarà poco tempo. Dobbiamo ripartire dalle cose positive che si sono viste in campo. Mi è piaciuto il fatto che i ragazzi hanno messo il cuore in una gara che sapevamo che sarebbe stata difficile. Sulla nostra strada abbiamo trovato un portiere che ha salvato il risultato in più di un’occasione. Forse siamo stati poco cattivi sotto porta, ma siamo stati anche poco fortunati. Ora dovrò cercare di concentrare il lavoro sull’aspetto mentale. La squadra ha accusato il colpo – conclude - anche perché la zona play-out fa sicuramente paura".

Ilaria Gallione