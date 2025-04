Recanatese senza Raparo per il derby a Civitanova: squalifica e altre decisioni della serie D

La Recanatese perde il centrocampista Raparo per il derby a Civitanova, il giocatore è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo. Ecco gli altri provvedimenti della serie D.

Sono poi stati fermati per un turno i seguenti calciatori: Brugarello (Teramo); Bianchimano (Fermana); Costanzi (Castelfidardo); Romat (Isernia); Belcastro (Ancona). Due turni a Cianni, dt della Recanatese, "per avere rivolto espressioni offensive e minacciose – si legge nella motivazione – all’indirizzo di un avversario da cui scaturiva un principio di rissa". Un turno a Daniele Fontana, vice allenatore della Civitanovese "per proteste nei confronti dell’arbitro".

Inoltre sono state multate le seguenti società: Isernia per 900 euro "in quanto – si legge nella motivazione – una persona non identificata, ma chiaramente riconducibile alla società, ha fatto indebito ingresso sul terreno di gioco scavalcando la recinzione ed essere rientrato nell’area degli spogliatoi". Recanatese multata di 500 euro "perché i suoi raccattapalle hanno ritardato volontariamente la ripresa del gioco durante gli ultimi 10 minuti del secondo tempo".